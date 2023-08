Ha 16 anni il sospettato dell’omicidio di Giovan Battista Cutolo, musicista 24enne, incensurato, ucciso in piazza Municipio a Napoli. Secondo quanto si apprende, in base alle prime ricostruzioni, il movente dell’omicidio è da ricondurre a uno scooter che il musicista avrebbe parcheggiato ‘male’. Da lì sarebbe nata una lite culminata nell’omicidio da parte del 16enne. Il 24enne, musicista della Scarlatti Camera Young, era in compagnia della fidanzata che ha chiesto l’intervento della polizia.

“Ancora una giovane vita strappata per un futile motivo. Ancora sangue e violenza per le strade dove i giovani sono, allo stesso tempo, vittime e carnefici. Una follia, una strage che deve cessare subito. Chi uccide, che si sia minorenni o meno, deve finire in carcere e a lungo. Niente attenuanti, nessuna concessione. Con questo clima di tolleranza e garantismo che va avanti da decenni si sta ammazzando la giustizia e la sicurezza è un miraggio. Ci si deve barricare in casa? Ah, giusto, neanche lì ora si è più al sicuro”. Lo ha dichiarato il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, commentando l’omicidio del musicista 24enne Giovambattista Cutolo, avvenuto in piazza Municipio, a Napoli.