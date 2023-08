Il prezzo del diesel è in rapida ascesa, registrando un incremento di 22 centesimi in soli tre giorni, di cui 12 nell’ultima rilevazione dei prezzi medi resi noti oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Allo stesso modo, la benzina sta procedendo con aumenti di sei centesimi al giorno. Nel frattempo, il prezzo del Gpl rimane sostanzialmente stabile, mentre il metano registra una diminuzione di 5 centesimi.

La media dei prezzi nazionali mostra Bolzano in testa con 1,958 euro per la benzina self e 1,828 euro per il gasolio self, mentre le Marche si posizionano all’ultimo posto con 1,906 euro per la benzina self e 1,772 euro per il gasolio self.

La Campania raggiunge il prezzo di 1,924 euro per la benzina self, con un aumento di 5 centesimi rispetto al giorno precedente, e 1,782 euro per il diesel self, che pur registrando un aumento di 13 centesimi rispetto al giorno precedente, rimane tra i valori più bassi tra le regioni italiane.

Questi incrementi continui dei prezzi dei carburanti rappresentano una preoccupazione per i consumatori, poiché incidono notevolmente sul bilancio delle famiglie e delle imprese. Le oscillazioni dei prezzi dei carburanti sono spesso influenzate da fattori geopolitici, fluttuazioni del prezzo del petrolio sul mercato internazionale e tasse imposte dai governi.