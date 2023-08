Nel mese di settembre, in concomitanza con la festa liturgica di Padre Pio da Pietrelcina, una delle figure spirituali più amate dalla Chiesa cattolica, una preziosa reliquia del suo cuore sarà esposta accanto al suo corpo nel santuario di San Giovanni Rotondo. Questa toccante dimostrazione di devozione è annunciata da frate Aldo Braccato, il nuovo rettore del santuario, durante un’intervista al Tg1. La notizia ha suscitato un forte interesse tra i fedeli di tutto il mondo, che da sempre si rivolgono a Padre Pio come a un intercessore spirituale e un esempio di santità. La reliquia del cuore di Padre Pio, un frammento tangibile del legame profondo che aveva con Dio e con coloro che cercavano la sua guida, sarà esposta per un periodo di tempo durante i giorni della festa.

Un gesto simbolico accolto con grande gioia dai frati che servono nel santuario, che considerano fondamentale rendere accessibile agli adepti ogni strumento che possa favorire la loro devozione.

Frate Braccato ha sottolineato l’importanza di preservare il senso di vicinanza spirituale e fisica tra Padre Pio e i suoi seguaci. Ha spiegato che la decisione finale riguardo all’esposizione della reliquia spetterà al vescovo e al dicastero per le cause dei santi, ma ha assicurato che i frati sono pronti ad accogliere questa opportunità di avvicinamento alla figura di Padre Pio.

Inoltre, nel contesto di mantenere intatto il legame tra i pellegrini e il corpo di Padre Pio, si sta valutando la costruzione di un tunnel sotterraneo. Questo tunnel consentirebbe ai pellegrini di raggiungere la cripta della basilica disegnata da Renzo Piano in modo sicuro e comodo, anche durante i mesi invernali. Questa iniziativa è stata pensata per evitare il trasferimento del corpo del santo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, permettendo che il suo riposo sia rispettato e che la sua presenza continui a emanare spiritualità e ispirazione.

L’idea di esporre la reliquia del cuore di Padre Pio e la progettazione del tunnel sotterraneo riflettono la volontà di coniugare tradizione e innovazione, per offrire ai fedeli un’esperienza di pellegrinaggio più completa e significativa. La devozione a Padre Pio, che ha dedicato la sua vita alla preghiera, all’assistenza spirituale e alla guarigione dei cuori feriti, continua a toccare le anime di molte persone in tutto il mondo.