L’Italia si prepara ad affrontare l’arrivo del Ciclone Circe, che sta portando con sé fenomeni meteorologici intensi e possibili criticità. Le autorità preposte hanno valutato attentamente la situazione e hanno emesso allerte in base ai fenomeni previsti e in atto. In particolare, per la giornata di venerdì 4 agosto, è stata stabilita un’allerta arancione nelle Marche e in gran parte della Lombardia. Allo stesso tempo, è stata decretata un’allerta gialla per le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo, settori di Toscana, Marche, parte di Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e Lombardia.

La situazione meteo attuale nelle Marche è al momento stabile e soleggiata, ma ci si prepara alle possibili conseguenze del passaggio del ciclone. Il Comune di Senigallia, in particolare, ha adottato misure precauzionali in vista della possibile intensificazione dei fenomeni nel pomeriggio. Questa cittadina, che ha subito l’alluvione del Misa e del Nevola lo scorso settembre, ha aperto il Centro Operativo Comunale (Coc) alle 12 di oggi.

Il sindaco, Massimo Olivetti, ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente che prevede la chiusura dei centri diurni disabili, del centro diurno Alzheimer, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni e dei centri estivi pubblici e privati. Anche il centro pomeridiano “Germoglio” e gli impianti sportivi che svolgono attività all’aperto resteranno chiusi. Inoltre, tutti gli eventi all’aperto e le attività connesse sono state annullate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto di Ancona Darco Pellos, si è riunito online ieri pomeriggio con la partecipazione di tutti i sindaci della provincia. L’obiettivo era quello di analizzare le criticità legate all’allerta arancione e coordinare gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini.

La Sala Operativa Comunale di Senigallia è già in funzione e monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione fino al termine dell’allerta. L’amministrazione comunale invita i cittadini a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali e ad essere prudenti nel caso si verifichino eventi atmosferici particolarmente intensi.