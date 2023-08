Nella tarda mattinata di ieri, sulla spiaggia libera di Lido Lago, una località costiera di Battipaglia nel salernitano, si è verificata una tragica vicenda che ha visto protagonista un padre coraggioso. Francesco Giordano, un 49enne residente in provincia di Lucca, ha perso la vita mentre cercava disperatamente di salvare i suoi due figli in difficoltà a causa del mare grosso. La famiglia di Angri stava trascorrendo una tranquilla mattinata di giochi, sole e relax sulla spiaggia. Tuttavia, il mare, che negli ultimi giorni era stato agitato, ha presentato delle condizioni più pericolose del previsto. I due figli di Francesco Giordano, nonostante avessero inizialmente giocato in acqua, si sono trovati presto in difficoltà a causa delle correnti e delle onde.

Il padre, che si trovava vicino alla riva con la moglie, ha immediatamente percepito il pericolo che i figli stavano affrontando. Le risate gioiose sono state sostituite da grida di paura, e i sorrisi da espressioni preoccupate. Senza esitazione, Francesco si è gettato in acqua nel tentativo disperato di portare i suoi amati figli in salvo.

Sei bagnini, operanti presso gli stabilimenti balneari nelle vicinanze, sono intervenuti tempestivamente. Hanno salvato in primo luogo i quattro membri della famiglia, tra cui anche la moglie della vittima, e hanno poi cercato di rianimare Francesco. Gli sforzi di soccorritori e bagnini sono stati però vani, e il 49enne ha perso la vita.

L’intervento della polizia del commissariato di Battipaglia ha confermato la dinamica della tragedia grazie alle numerose testimonianze presenti in loco. La morte di Francesco Giordano è stata attribuita all’annegamento, ma non è da escludere la possibilità che l’uomo possa essere stato colto da un malore durante il suo eroico tentativo di salvare i figli.

La comunità locale di Angri è stata scossa dalla notizia della tragica morte di Francesco Giordano. Il gesto coraggioso di questo padre, che ha sacrificato la propria vita nel tentativo di proteggere i suoi figli, ha suscitato profonda commozione e rispetto. La sua dedizione e il suo amore per la famiglia sono rimasti impressi nei cuori di coloro che hanno assistito a questa drammatica vicenda.