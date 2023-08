Una rapida e tempestiva azione dei carabinieri ha permesso di salvare la vita di un uomo di 61 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Torre del Greco. L’uomo ha perso il controllo della sua Fiat Panda, probabilmente a causa di un malore, finendo contro altri veicoli parcheggiati lungo via Marconi, all’angolo con via Circumvallazione.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti immediatamente sulla scena e hanno valutato la situazione. Vedendo che i soccorsi medici erano ancora lontani, uno dei militari ha preso una decisione coraggiosa: si è messo alla guida dell’auto del 61enne e lo ha trasportato in fretta al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre l’altro carabiniere ha fatto strada con la pattuglia.

Grazie alla prontezza d’intervento e alla decisione del carabiniere, l’uomo è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale, dove gli hanno diagnosticato un ictus cerebrale. Nonostante le gravi condizioni iniziali, l’uomo non è più in pericolo di vita grazie alle cure mediche tempestive ricevute.