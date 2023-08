Un tragico incidente si è verificato sull’altipiano del Laceno, in provincia di Avellino, quando un giovane di 31 anni, rientrando a casa in sella al suo ciclomotore dopo aver lavorato nel ristorante di famiglia, ha investito una mucca al pascolo. A causa dell’oscurità, l’impatto è stato violentissimo, lasciando il giovane in gravi condizioni. L’animale è morto sul colpo, mentre il 31enne è finito soccorso da un automobilista di passaggio e trasportato d’urgenza in ospedale ad Avellino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi rimane riservata, e i medici stanno monitorando attentamente la sua condizione.

