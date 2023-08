Un incidente stradale lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa ha causato ferite a un’intera famiglia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è quindi intervenuta tempestivamente al chilometro 106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata. L’incidente ha infatti coinvolto tre veicoli, due autovetture ed un furgone, con un totale di sette persone a bordo. Tra di loro vi era una famiglia composta da marito, moglie e due figlie, di 17 e 7 anni. Gli altri coinvolti nel sinistro non hanno riportato gravi conseguenze.

Dettagli dell’Incidente e Soccorso:

Il tragico incidente è avvenuto lungo l’A16 Napoli-Canosa al chilometro 106, direzione Napoli, nel comune di Vallata. Tre veicoli sono stati coinvolti: due autovetture ed un furgone. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta immediatamente per gestire la situazione. Sette persone in totale erano a bordo dei mezzi coinvolti nell’incidente. Una famiglia composta da un marito, una moglie e due figlie di 17 e 7 anni è stata colpita dagli eventi e trasportata all’ospedale di Ariano Irpino per ricevere cure mediche.

Sicurezza e Disagi alla Circolazione:

Le autorità competenti hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente. Tuttavia, l’incidente ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, soprattutto in un periodo di eccessivo traffico. La congestione del traffico è stata influenzata dalle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.