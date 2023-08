Una giovane donna di 29 anni, incinta e in condizioni critiche, si trova a Ponza ed è in pericolo di vita. La necessità di cure mediche immediate e specialistiche in un grande ospedale ha richiesto un intervento rapido e determinato. Nella notte tra ieri e oggi, un elicottero HH-139A dell’85° Centro S.A.R. (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato attivato per il trasporto d’urgenza della paziente.

L’elicottero è partito dall’aeroporto di Pratica di Mare, inizialmente diretto verso la base del 70° Stormo a Latina. La richiesta di intervento è giunta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) attraverso la Prefettura di Latina, che ha prontamente organizzato il volo d’emergenza.

Una volta giunto alla base di Latina, l’elicottero ha imbarcato un’équipe medica altamente specializzata per assistere la paziente durante il trasporto. L’elicottero militare ha quindi decollato in direzione dell’isola di Ponza, atterrando sull’elisuperficie ‘Santa Lucià di Ponza’.

La paziente è stata trasferita a bordo dell’elicottero con cura e attenzione, affiancata dalla squadra medica. Dopo un breve volo, l’elicottero ha raggiunto l’eliporto del Policlinico Agostino Gemelli a Roma. Qui, la donna è stata affidata alle cure del personale medico dell’ospedale romano, che ha immediatamente iniziato le valutazioni e le terapie necessarie.