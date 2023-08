L’Italia sta affrontando un’altra giornata di caldo estremo, con ben 16 città italiane in allerta rossa a causa dell’ondata di caldo senza precedenti. Questo numero aumenterà a 17 il prossimo mercoledì 23 agosto. Le temperature eccezionalmente elevate rappresentano un’emergenza in diverse città, tra cui Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona e presto anche Venezia.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le temperature elevatissime stanno mettendo a dura prova molte regioni italiane. L’anticiclone subtropicale, noto come “Nerone”, ha portato una massa d’aria calda di estrazione nord africana su gran parte dell’Europa occidentale e dell’Italia. Questa situazione si traduce in temperature al di sopra delle medie stagionali di 10-12°C a circa 1500-1600 metri di quota, causando un caldo estremo.

Le previsioni meteo indicano che questa ondata di calore potrebbe protrarsi fino a sabato, con temperature massime che raggiungeranno punte fino a 38°C. Questo significa che ci troveremo di fronte a un’ulteriore ondata di caldo africano, notti tropicali e afa.

Gli esperti di 3bmeteo spiegano che l’anticiclone subtropicale Nerone ha raggiunto la sua massima potenza, portando con sé un’aria estremamente calda in quota con geopotenziali da record per il mese di agosto. Questo fenomeno è accompagnato da una circolazione ciclonica nel Mediterraneo meridionale, che contribuisce a portare temporali e ad alleviare leggermente il caldo nella regione.

In particolare, il Centronord dell’Italia è colpito da questa ondata di calore, con temperature massime previste tra i 35°C e i 38°C. In alcune zone, come la Pianura Padana occidentale, la Toscana, l’Umbria e il Lazio, le temperature potrebbero raggiungere picchi localmente prossimi ai 39-40°C. Le regioni del Nord Italia, che finora erano state risparmiate da temperature eccessivamente elevate, stanno affrontando la fase più intensa dell’ondata di calore dell’estate 2023.