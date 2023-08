Nella mattina di oggi, la città di Napoli è stata scossa da una tragica notizia: Giovanbattista Cutolo, un giovane di soli 24 anni senza precedenti penali, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il suo corpo è stato trovato in piazza Municipio, precisamente nell’angolo con via Medina, alle prime luci dell’alba. Le indagini riguardo a questo tragico incidente sono attualmente in corso ed è la Squadra Mobile di Napoli a guidare l’inchiesta.

Secondo le prime informazioni raccolte, Giovanbattista Cutolo sembrava non avere legami con la criminalità organizzata né con ambienti pericolosi. Questo rende il suo decesso ancora più sconcertante e inspiegabile. La comunità locale è stata colta da un profondo shock di fronte a una perdita così prematura e inaspettata. La morte di un giovane senza precedenti penali, privo di coinvolgimenti in attività illegali, solleva numerosi interrogativi sulla ragione dietro questo tragico evento.

L’intera città si stringe attorno alla famiglia di Giovanbattista in questo momento di dolore insopportabile. Le reti sociali e le comunità online si sono riempite di messaggi di condoglianze e supporto per i suoi cari. Gli amici e i conoscenti del giovane lo descrivono come una persona amabile, piena di vita e ambizioni per il futuro. La sua morte improvvisa e violenta ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano.