Una tragedia ha scosso via Capogrosso a Caivano quando una donna di 35 anni, affetta da depressione acuta, ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone del primo piano di un palazzo condominiale nel centro storico cittadino. L’incidente è avvenuto in un attimo, mentre la donna si trovava con i suoi familiari nell’androne del palazzo. Pochi istanti dopo, si è diretta verso la rampa di scala e ha raggiunto il balcone del primo piano, compiendo la drastica decisione di mettere fine alla sua vita.

L’impatto con il suolo è stato violento, causando diverse ferite al corpo della donna. I sanitari del servizio di emergenza 118 sono immediatamente chiamati sul posto e hanno prestato le prime cure alla vittima. Successivamente, è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale Cardarelli di Napoli, con la prognosi ancora riservata.

I militari dell’Arma della locale compagnia, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo, sono intervenuti prontamente sulla scena per avviare le indagini sull’accaduto. Il loro obiettivo sarà quello di raccogliere informazioni e comprendere le circostanze che hanno portato la donna a compiere un gesto così tragico.

In momenti come questo, la comunità locale è spesso scossa dall’evento e potrebbe manifestare una profonda preoccupazione per la salute mentale e il benessere delle persone intorno a loro. È essenziale che si presti attenzione ai segnali di disagio mentale e che si sostenga chi sta attraversando periodi difficili nella vita.