Nella città di Brusciano, la Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio da Padova ha riacceso le luci e infuso gioia e partecipazione lungo le vie cittadine. Un’atmosfera di gioia e meraviglia ha pervaso l’aria mentre le luminarie illuminavano il cielo, creando un’emozionante esperienza per grandi e piccini. La 148ª edizione di questo evento tanto atteso e amato dalla comunità si è animata con l’accensione delle luminarie, un momento che ha coinvolto il primo cittadino Giacomo Romano e una folla festosa radunatasi su Via Cucca. Gli occhi al cielo e i cuori colmi di emozioni, grandi e piccoli hanno assistito all’illuminazione della Festa.

Dopo un periodo di pausa dovuto alle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e l’edizione straordinaria del 2022, che ha visto il “Giglio unitario della pace” danzare sotto il quale si sono riuniti tutti i comitati e le rispettive paranze, quest’anno la Festa è tornata con tutto il suo splendore.

La Festa è caratterizzata da sei obelischi, portati a spalla dai cullatori, che danzeranno per le vie della città il 27 agosto. I sei comitati che parteciperanno sono il Comitato Parulano, Comitato Croce, Comitato Passo Veloce, Comitato Ortolano, Comitato Lavoratori e Comitato Gioventù.

Il programma di questa edizione, presentato il 27 luglio durante una conferenza stampa, è ricco e coinvolgente. Le vie cittadine si sono già animate nei giorni precedenti, con amanti della Festa, visitatori e turisti che sono giunti per assistere all’arrivo del “Legno” e all’alzata suggestiva del “Palo di mezzo”.

Un aspetto di rilievo di questa edizione è l’anticipazione dell’accensione delle luminarie di 4 giorni rispetto alla tradizionale data del mercoledì precedente alla ballata e dedicato alla processione del Santo. Questa scelta, proposta dall’amministrazione del sindaco Romano, mira a dare maggiore visibilità alla Festa, favorire l’economia locale e regolamentare in modo più strutturato iniziative come lo spostamento dei Gigli spogliati, che in passato erano gestite in modo più spontaneo dai comitati.