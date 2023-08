Furto di rame al cimitero di Caserta sventato dalla polizia locale. La Municipale da giorni era allertata, avendo notato gia’ tracce di ingressi abusivi per rubare fili elettrici contenenti rame, e per questo era posizionata una telecamera nel cimitero. Gli addetti alla Centrale Operativa, poi, durante una delle scorse notti, hanno visto la presenza di luci all’interno del cimitero riconducibili a pile portatili utilizzate dai ladri ed è organizzato un appostamento all’esterno del cimitero, davanti tutti gli ingressi. Quello pedonale di via Talamonti era forzato, anche se il cancello era accuratamente socchiuso per non destare sospetti.

Dopo circa due ore, sei persone sono uscite in fila indiana e a grande velocita’ dall’ingresso di via Talamonti, hanno attraversato la strada e si sono inoltrate nella fitta vegetazione dei terreni a bordo strada, evidentemente per organizzare il recupero della refurtiva. Inseguite a piedi e dalle gazzelle dei Carabinieri all’imbocco dell’uscita Cappuccini della variante Anas, hanno fatto perdere le tracce. Recuperati pero’ circa trecento metri di cavi in rame, evidentemente appoggiati nei giorni precedenti, e una Mercedes Classe A, intestata a un cittadino residente nella provincia di Caserta, risultata rubato e con targhe rumene contraffatte.