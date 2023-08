Nelle prime ore del mattino di ieri, un furto con scasso ha colpito il “Salotto Gelosia”, un lounge bar, gelateria e luogo di ritrovo popolare tra i giovani. Questo locale, che vanta un doppio ingresso da Casoria e Afragola, è diventato la scena di un’operazione criminale che ha lasciato preoccupazione e frustrazione nella comunità. Gli autori del furto hanno forzato uno degli ingressi del locale utilizzando un veicolo in retromarcia. Una volta all’interno, hanno messo a segno un colpo rapido, rubando denaro dalle casse. L’importo esatto non è ancora quantificato, ma si sa che i malviventi non si sono limitati al denaro: hanno razziato bottiglie di liquori, vini e spumanti di marca. L’orario dell’assalto è accuratamente scelto, poiché il locale solitamente chiude alle tre del mattino, e l’incasso rimane spesso all’interno dopo la chiusura.

Questo episodio si somma ad altri colpi avvenuti di recente nella zona nord di Napoli, utilizzando lo stesso modus operandi. La settimana scorsa, finì preso di mira il ristorante-pizzeria “La Genuina” a Cardito, mentre sabato un altro furto è perpetrato in un’area di servizio di Afragola, nel quartiere San Marco.

L’area circostante è stata segnata da un aumento dei furti di auto e altre imprese criminali, causando un allarme sociale crescente tra i residenti e gli operatori commerciali. Tuttavia, le misure discusse durante una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, tenutasi il 7 agosto ad Afragola e che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Pina Castiello e il prefetto di Napoli Claudio Palomba, non hanno ancora portato i risultati sperati.