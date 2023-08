Un episodio di furto aggravato ha scosso la tranquillità di San Giorgio a Cremano, coinvolgendo un individuo precedentemente noto alle forze dell’ordine. L’uomo, Rosario D’Ambra, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre rubava materiale da una scuola. L’episodio mette in luce il persistente problema dei furti e la vigilanza costante delle autorità per mantenere l’ordine pubblico.

Il Furto nella Scuola:

Rosario D’Ambra, un uomo di 41 anni proveniente da San Giorgio a Cremano, è stato arrestato per furto aggravato in seguito a un’incursione in una scuola locale. L’individuo avrebbe scavalcato la recinzione della struttura situata in via Pini di Solimene e avrebbe forzato una delle porte d’ingresso per accedere all’interno.

La Refurtiva:

Durante la sua incursione, D’Ambra ha portato via diversi oggetti, tra cui circa 30 zainetti, pannolini, sapone liquido e creme varie. Questa insolita scelta di oggetti rubati potrebbe suggerire una motivazione particolare dietro il furto. Tuttavia, la rapida reazione delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare la refurtiva.

Segnalazione e Arresto:

L’arresto è stato possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini attenti, i quali hanno notato un individuo sospetto che scavalca furtivamente la recinzione della scuola. Dopo aver ricevuto la segnalazione, i carabinieri si sono recati immediatamente sul posto e hanno effettuato una breve ispezione all’interno dell’istituto.

L’Arresto e le Misure Cautelari:

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno individuato Rosario D’Ambra nascosto dietro un muretto lungo la strada. L’uomo è stato prontamente arrestato e gli è stata restituita la refurtiva. Dopo l’arresto, è stato sottoposto a misure cautelari e gli è stato imposto il regime dei domiciliari in attesa di giudizio.