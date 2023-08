Un colpo alla criminalità organizzata si è verificato con l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto da parte della Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno. L’obiettivo era infatti un gruppo di individui di nazionalità georgiana, la maggior parte dei quali si trovava in situazione irregolare sul territorio italiano. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere con l’intento di commettere reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione, furti in esercizi commerciali e ricettazione.

L’operazione, condotta con grande determinazione, ha portato alla luce un’attività criminale orchestrata con precisione e audacia. Nel corso di otto mesi, la banda criminale è riuscita a sottrarre una quantità considerevole di preziosi, in particolare orologi di pregio e prodotti di elettronica di alta gamma, dal valore complessivo di circa 100.000 euro. La refurtiva è ottenuta attraverso colpi mirati, che hanno destato preoccupazione e turbamento all’interno della comunità locale.

L’intervento delle autorità è essenziale per porre fine alle attività di questa banda criminale. Grazie alle indagini condotte con scrupolosità dalla Squadra Mobile di Salerno, parte della refurtiva è recuperata con successo. Questo successo dimostra l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e il sistema giudiziario, lavorando insieme per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.