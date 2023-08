Un uomo di 37 anni, iniziali D.C., residente a Salerno, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver commesso una serie di furti all’interno di supermercati situati tra Salerno e Cava de’ Tirreni. I furti, avvenuti nel periodo tra aprile e luglio 2023, hanno portato all’arresto dell’uomo, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le azioni criminose comprendono sia furti semplici che rapine improprie, durante le quali avrebbe rubato liquori, vini e altra merce dagli scaffali dei supermercati.

L’arresto del 37enne rappresenta un esempio dell’azione delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine e il furto. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza delle comunità locali e per prevenire atti del genere.