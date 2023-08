Nel pomeriggio di oggi, un incidente ha scosso l’Autostrada A1 tra Caianello e San Vittore, con conseguenti disagi al traffico e feriti riportati. Un furgone che trasportava cassette di pomodori e ortaggi è rimasto coinvolto in un ribaltamento, causando il riversamento del carico sulla corsia dell’autostrada. L’incidente è avvenuto al chilometro 685 dell’Autostrada A1, e le circostanze che hanno portato al ribaltamento del veicolo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Il furgone coinvolto nell’incidente era un Iveco, e a causa dell’impatto con l’asfalto, il portellone si è aperto, causando la dispersione del carico di pomodori e ortaggi sulla strada.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, i tre individui che viaggiavano a bordo del furgone Iveco hanno riportato solo ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Tuttavia, la scena dell’incidente ha causato una congestione del traffico lungo l’autostrada, con una coda di ben 8 chilometri.

Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente per condurre gli accertamenti di rito e per assicurarsi che la zona interessata fosse ripulita e resa sicura per il traffico. La rimozione del carico disperso sulla corsia dell’autostrada è stata una priorità per ripristinare la circolazione dei veicoli.

L’incidente serve come sollecitazione a una riflessione sulla sicurezza stradale e sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e attenzione, specialmente quando si trasportano carichi potenzialmente pericolosi. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire che la situazione venga gestita nel modo migliore possibile e che le cause dell’incidente vengano chiarite in modo accurato.