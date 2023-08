I carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca hanno effettuato un arresto di un giovane di 22 anni proveniente da Marcianise, in seguito a un incidente avvenuto al chilometro 2 della strada Domitiana. L’incidente è avvenuto quando il conducente non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha invece accelerato pericolosamente a bordo della sua Smart. Questo ha innescato un inseguimento che si è protratto per ben 6 chilometri, fino a quando le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’auto del fuggitivo in viale Risorgimento, nel comune di Cellole.

Il giovane alla guida dell’auto, dopo ulteriori accertamenti, è risultato non essere in possesso della patente di guida, la quale gli era precedentemente ritirata. Questo ha sollevato ulteriori questioni riguardo alla sua condotta al volante e alla sua decisione di evitare il controllo delle forze dell’ordine.

Oltre alla mancanza di patente, durante la perquisizione personale e veicolare, è rinvenuto anche in possesso di una dose di hashish. Questo ritrovamento lo renderà soggetto a una segnalazione alla prefettura, il che potrebbe comportare conseguenze legali e amministrative aggiuntive.

L’incidente e l’inseguimento rappresentano una situazione pericolosa che ha potuto mettere a rischio la sicurezza non solo del conducente fuggitivo, ma anche degli altri utenti della strada e degli stessi carabinieri che hanno dovuto perseguirlo. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le regole stradali e di collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.