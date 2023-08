L’anticiclone nordafricano è pronto a fare la sua ricomparsa in Italia, portando con sé un’impennata delle temperature. Dopo una settimana di fresco successiva a Ferragosto, il caldo si appresta a tornare protagonista nel paese. Secondo il bollettino giornaliero sui rischi connessi alle ondate di calore del Ministero della Salute, il prossimo sabato vedrà ben nove città italiane segnate dal bollino rosso.

L’anticiclone si rafforzerà nel corso del weekend, portando un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi. Si prevede che le temperature salgano dai 37°C attuali a Firenze fino a toccare i 40°C tra domenica e lunedì. Analogamente, si prevede un balzo termico da 34 a 38°C a Milano, mentre Roma vedrà un aumento da 33 a 37°C.

Tuttavia, è importante notare che secondo le previsioni di 3bmeteo, le temperature inizieranno a diminuire già a metà della prossima settimana. Ciò sarà dovuto a una circolazione di bassa pressione che potrebbe approfondirsi nell’area tirrenica entro i giorni 24-27 agosto.

L’aumento delle temperature e il ritorno dell’anticiclone nordafricano rappresentano una sfida per chi lavora all’aperto, così come per i turisti e i viaggiatori che si trovano in Italia in questo periodo. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e diffondendo avvisi di rischio per consentire alle persone di prendere le dovute precauzioni.

Nel frattempo, si segnala che alcune zone del Piemonte sono ancora in allerta gialla per rischio temporali, con la possibilità di fenomeni di forte intensità. Alcune aree in Germania hanno invece sperimentato forti piogge, con conseguenti disagi nel traffico aereo e ferroviario. La situazione meteorologica rimane dinamica e richiede attenzione costante da parte delle autorità e dei cittadini.