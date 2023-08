L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato un’interruzione temporanea della circolazione sulla linea della Circumvesuviana a causa di un principio di incendio che si è sviluppato a ridosso dei binari. Questo evento ha portato alla sospensione momentanea del servizio ferroviario tra le stazioni di Sorrento e Sant’Agnello. Secondo quanto riportato dall’Ente Autonomo Volturno, l’incendio si è verificato in una zona adiacente alla sede ferroviaria. La causa dell’incendio non è imputabile all’EAV (Ente Autonomo Volturno), ma nonostante ciò, si è reso necessario interrompere la circolazione ferroviaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e il controllo della situazione.

L’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria ha interessato il tratto tra le stazioni di Sorrento e Sant’Agnello, due destinazioni molto frequentate sulla linea della Circumvesuviana. Questo tipo di interruzioni, sebbene possano causare disagi ai passeggeri, sono intraprese per garantire la sicurezza e la protezione sia dei viaggiatori che dell’infrastruttura ferroviaria stessa. L’Ente Autonomo Volturno ha preso le misure necessarie per affrontare la situazione, inclusi i controlli e gli interventi per spegnere l’incendio e garantire che la zona circostante sia sicura per la circolazione dei treni e dei passeggeri. Una volta che la situazione sarà risolta e il rischio sarà eliminato, è probabile che il servizio ferroviario sarà ripristinato.