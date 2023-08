Nella notte scorsa, un incendio di proporzioni considerevoli ha scosso un cantiere edile situato in via Caserta, mettendo a rischio attrezzature e mezzi pesanti. L’intervento tempestivo dei Carabinieri della compagnia di Nola e dei Vigili del Fuoco ha evitato danni ulteriori e ha permesso di domare le fiamme che si erano propagate rapidamente. L’episodio ha visto coinvolto un autocarro di proprietà della ditta edile operante nel cantiere, un Iveco Magirus, che è andato in fiamme in circostanze ancora da chiarire. L’autocarro, intestato ai titolari dell’azienda, era impiegato nei lavori di costruzione di una villetta residenziale. Le fiamme, alimentate dai materiali presenti nel cantiere, hanno creato uno spettacolo impressionante di fuoco e fumo.

L’incendio non ha risparmiato nemmeno le attrezzature presenti nel cantiere. Tre bobcat, macchinari utilizzati per movimentare materiali e terre, sono stati danneggiati a causa delle fiamme che si sono propagate con rapidità. Tuttavia, grazie all’intervento coordinato dei Vigili del Fuoco di Nola, è stato possibile evitare danni irreparabili a queste attrezzature vitali per i lavori di costruzione.

Gli investigatori della compagnia di Carabinieri di Nola hanno immediatamente avviato indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all’incendio. La dinamica dell’episodio e la possibile matrice criminale sono al centro delle attenzioni dei Carabinieri, che stanno lavorando per raccogliere prove e testimoni al fine di gettare luce su quanto accaduto.