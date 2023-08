Uno dei due giovani evasi dall’istituto di pena per minorenni di Airola, nel Sannio, lo scorso 23 marzo, è arrestato a Napoli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, in collaborazione con il personale del Nucleo Investigativo regionale della Polizia Penitenziaria. L’arresto è avvenuto dopo mesi di indagini e ricerche. Il giovane era coinvolto nell’evasione dal carcere per minorenni ed era divenuto un fuggitivo. Le indagini per rintracciarlo sono condotte in maniera approfondita, combinando metodi tradizionali come servizi di osservazione e pedinamenti, con l’analisi delle tracce telematiche e dell’attività online.

Dopo un’accurata opera di ricerca, il fuggitivo è individuato e arrestato a Napoli, dove si nascondeva in un locale protetto da sbarre e inferriate. A suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli. L’arrestato è stato condannato a scontare un anno, nove mesi e quattordici giorni di reclusione per i reati di rapina ed evasione.