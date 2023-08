A Pollena Trocchia un forte boato ha improvvisamente squarciato il silenzio e ha allarmato i residenti di vico Massaro. Gli inquirenti hanno scoperto che l’esplosione è stata causata da un ordigno artigianale posizionato all’esterno dell’abitazione di un uomo di 68 anni, il quale era già noto alle forze dell’ordine. L’evento ha causato danni anche a un’auto parcheggiata nelle vicinanze, utilizzata dalla moglie del 68enne. Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare la dinamica e la matrice dietro questo preoccupante attacco.

L’Attacco Mirato:

Secondo le informazioni iniziali, sembra che l’obiettivo dell’attacco fosse l’abitazione di un uomo di 68 anni, già noto alle autorità per precedenti rapporti con la legge. Gli ignoti hanno posizionato un ordigno artigianale all’esterno della sua residenza, che ha causato danni significativi all’edificio stesso e all’auto della moglie parcheggiata nelle vicinanze.

Risposta delle Autorità:

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono intervenute immediatamente dopo l’esplosione. Attualmente, stanno conducendo indagini approfondite per raccogliere prove e determinare la dinamica esatta dell’attacco. La matrice dietro questo evento è ancora sconosciuta, ma le autorità stanno analizzando tutte le piste possibili per comprendere le motivazioni e gli individui coinvolti.