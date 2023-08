Una serata tranquilla improvvisamente sconvolta da un forte boato e dalle fiamme a San Felice a Cancello, nel cuore del Casertano. Un’autovettura parcheggiata in un garage è colpita da un corto circuito, dando inizio a un incendio che ha causato momenti di panico e conseguenze gravi. L’incidente si è verificato ieri sera in via Pitagora, quando un’automobile è rimasta coinvolta da un corto circuito che ha innescato un incendio all’interno del garage in cui era parcheggiata. Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità e hanno raggiunto l’abitazione nelle vicinanze, creando una situazione di grande pericolo.

Due persone sono rimaste ferite a causa dell’incendio. Una di loro ha subito ustioni ed è trasportata in ambulanza dal servizio medico di emergenza 118 all’ospedale “Ave Gratia Plena” di Marcianise per le cure necessarie. La situazione ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, con i residenti che si sono affrettati a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco sono stati tempestivamente allertati e sono giunti sul luogo dell’incidente poco dopo l’inizio dell’incendio. Grazie al loro intervento celere e professionale, sono riusciti a domare le fiamme entro circa trenta minuti, evitando che l’incendio causasse danni ancora più gravi.

L’episodio mette in luce l’importanza di essere pronti ad affrontare situazioni di emergenza, specialmente quando si tratta di incendi che possono divampare rapidamente e causare danni significativi. La risposta tempestiva dei vigili del fuoco e dell’equipe medica del 118 ha contribuito a minimizzare gli effetti negativi dell’incidente.