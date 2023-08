Una tragedia ha scosso Bagnoli Irpino, quando i vicini hanno notato del fumo che fuoriusciva dall’appartamento di un anziano uomo di 72 anni. Il tempestivo allarme da parte dei residenti ha portato all’intervento dei pompieri della squadra dei vigili del fuoco di Montella, che si sono affrettati sul luogo per affrontare la situazione. Purtroppo, una volta entrati nell’appartamento, i vigili del fuoco hanno fatto una scoperta tragica: il cadavere dell’anziano uomo giaceva nella sua abitazione. L’uomo, che viveva da solo, sembra essere stato colto da un incidente fatale. I pompieri hanno prontamente agito per spegnere il principio d’incendio che si era sviluppato in casa.

Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, hanno confermato il decesso del 72enne. Secondo le prime valutazioni, sembra che la morte sia stata causata da un malore improvviso. La comunità di Bagnoli Irpino è stata colpita da dolore e sconcerto a seguito della notizia della scomparsa dell’anziano.

La perdita dell’uomo ha generato una profonda tristezza nella comunità locale, soprattutto considerando che viveva da solo e la sua morte è avvenuta in circostanze così drammatiche. La solidarietà dei vicini e dei residenti circostanti si è manifestata in questo momento difficile, mentre tutti cercano di far fronte alla triste realtà.