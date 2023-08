Legambiente assegnerà oggi a sei parchi ‘virtuosi’ il Premio Parchi Emissioni Zero 2023, nell’ambito della terza giornata di Festambiente. Il riconoscimento premia le buone pratiche realizzate nelle aree protette dagli enti gestori, dai comuni e dalle imprese e gli operatori locali, che favoriscono la transizione ecologica, garantiscono la riduzione delle emissioni climalteranti e promuovono la bioeconomia circolare. Saranno così premiati il Parco regionale dell’Aveto per la categoria Acquisti Verdi, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la categoria Parchi Rifiuti Free ed economia circolare, il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la categoria Green Communities, il Parco regionale della Maremma per la categoria Mobilità sostenibile, il Parco nazionale del Vesuvio per la categoria Agroecologia, il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per la Gestione sostenibile delle foreste e delle filiere forestali.

Sempre oggi, a Festambiente, Bio Cantina Orsogna riceverà invece il premio Biodiversità. “I premi che assegniamo oggi dimostrano come le aree protette possano essere protagoniste nella lotta alla crisi climatica”, afferma il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, secondo cui “i Parchi del nostro Paese sono un’occasione di crescita sostenibile delle comunità interessate e un’opportunità per promuovere la bioeconomia circolare e sostenere le produzioni di qualità, tutelare la biodiversità e dare spazio a un’economia low carbon”.