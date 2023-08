La comunità di Nocera Inferiore è stata scossa dalla tragica notizia della scomparsa della giovane Elia Caroccia, la 32enne che ha perso la vita in un incidente avvenuto a Roccamandolfi, nella provincia di Isernia. Il sindaco Paolo De Maio e l’intera amministrazione comunale si sono uniti in un messaggio di cordoglio e supporto alla famiglia Caroccia, condividendo il loro dolore e offrendo le più sincere condoglianze.

L’incidente è avvenuto ieri, quando Elia Caroccia stava percorrendo un sentiero vicino al ponte tibetano di Roccamandolfi. Purtroppo, la giovane donna è scivolata e precipitata in una ripida scarpata, causando la sua tragica morte. Le autorità locali, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico del Molise e ai vigili del fuoco di Isernia, sono intervenuti per recuperare la salma e garantire il rispetto necessario.

Il sindaco Paolo De Maio ha espresso profondo dolore e compassione attraverso i social media, sottolineando l’importanza di stare vicini alla famiglia Caroccia in questo momento di lutto. Ha scritto: “Ci stringiamo insieme alla città e alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa della giovane Elia. Ci uniamo al loro dolore, nella speranza che Elia possa riposare in pace.” Queste parole riflettono la solidarietà della comunità locale e la volontà di condividere il peso di questa tragedia insieme ai cari della giovane vittima.

Dopo le operazioni di recupero, il corpo di Elia Caroccia è trasportato all’obitorio di Isernia, dove saranno completate le procedure necessarie. Mentre la famiglia e gli amici cercano di fare i conti con questa perdita improvvisa e dolorosa, la presenza di supporto da parte dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore e di tutta la comunità può offrire un piccolo conforto in questo momento di grande tristezza.