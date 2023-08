In un periodo in cui alcune famiglie lottano per far fronte alle spese quotidiane, un bonus mensile di 630 € potrebbe fare la differenza. Questo incentivo è rivolto a coloro che rientrano in una specifica fascia di reddito e potrebbe rappresentare un aiuto significativo. Le difficoltà economiche causate dall’inflazione hanno spinto molte famiglie a cercare aiuti finanziari. Numerosi bonus e incentivi sono stati introdotti per sostenere coloro che si trovano in maggiore difficoltà economica, includendo studenti, nuclei familiari e pensionati. Uno di questi incentivi è il bonus da 630 €, conosciuto anche come “buon servizi minori”, offerto dalla regione Puglia.

Il bonus da 630 € è rivolto ai nuclei familiari e rappresenta un’iniziativa messa in atto dalla regione Puglia. L’obiettivo è sostenere le famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 20.000 €. Questo incentivo mira a garantire ai figli di famiglie svantaggiate l’accesso a servizi socio-educativi.

Per poter ottenere questo sussidio, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali, tra cui essere residenti nella regione Puglia e avere almeno un figlio minorenne di massimo 17 anni. La domanda per il bonus può essere presentata online entro il 29 agosto, seguendo le istruzioni e i dettagli forniti sul sito ufficiale della regione Puglia.

Il bonus da 630 € è destinato a sostenere i servizi socio-educativi, inclusi i centri polivalenti, ludoteche e servizi educativi per il tempo libero. L’obiettivo è fornire aiuto alle famiglie che cercano di garantire ai propri figli l’accesso a queste attività nonostante le difficoltà finanziarie.