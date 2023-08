Viaggiavano in treno con 138 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Per questo una 49enne e una 58enne sono denunciate dalla polfer di Firenze Santa Maria Novella. Le due donne, con al seguito 14 borsoni contenenti pacchetti di sigarette ricoperti da cellophane nero, spiegano gli investigatori in una nota, sono controllate lo scorso sabato scorso dalla pattuglia della polizia ferroviaria a seguito della richiesta di intervento da parte del capotreno di un treno Av diretto a Napoli, a causa del cattivo odore emanato dai bagagli delle viaggiatrici. All’interno dei borsoni, oltre a resti di cibo causa del cattivo odore, gli agenti hanno trovato 5.728 pacchetti di sigarette, prive dei contrassegni del Monopolio di Stato.

Entrambe le donne, di nazionalità nigeriana, sono denunciate in libertà per contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la merce è sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.