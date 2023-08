Un evento festoso si è trasformato in tragedia durante la celebrazione della festa patronale del Santissimo Salvatore a Militello in Val di Catania. Nel cuore dei festeggiamenti, un incidente terribile ha causato la morte di un uomo e il ferimento della sua moglie, lasciando la comunità sconvolta. Durante le celebrazioni del patrono, un momento di gioia e unità per il paese, una coppia è finita colpita alla testa da un tubo “spara-coriandoli” piazzato all’uscita della chiesa nel centro del paese. Questo incidente inaspettato ha scosso profondamente gli abitanti del luogo e interrotto bruscamente i festeggiamenti, che sono immediatamente sospesi.

Gli intervenuti sul posto hanno subito chiamato i carabinieri, che hanno iniziato le indagini per comprendere le circostanze dell’incidente. La moglie dell’uomo è ferita al gomito ed è trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Oltre alla coppia colpita, diverse altre persone presenti durante la celebrazione hanno riportato ferite, come escoriazioni e colpi da frammenti di legno e metallo provenienti dall’esplosione del tubo “spara-coriandoli”.

L’incidente ha causato momenti di paura e confusione in piazza, dato che la voce di una possibile fuga di gas si era diffusa rapidamente. Gli spettatori presenti sono rimasti colti di sorpresa dall’accaduto, che ha interrotto il flusso di festeggiamenti e ha lasciato un segno indelebile nella memoria della comunità.

La Procura di Caltagirone ha prontamente aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Le indagini sono state delegate ai carabinieri, che lavoreranno per raccogliere prove e testimonianze al fine di comprendere le cause dell’incidente. Inoltre, verranno acquisite le immagini registrate dall’emittente televisiva Video Mediterraneo, che stava trasmettendo in diretta la festa al momento dell’incidente. Questo materiale potrebbe fornire ulteriori dettagli sugli eventi che hanno portato alla tragedia.

Militello in Val di Catania, oltre ad essere un centro agricolo importante nella Piana del capoluogo etneo, è anche famoso per essere il paese d’origine di Pippo Baudo. Questo evento doloroso e inaspettato ha colpito profondamente la comunità, richiamando l’attenzione su questioni di sicurezza durante eventi pubblici e festività.