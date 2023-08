In Irpinia, una banda di criminali noti come “Banda del Buco” ha colpito nuovamente, perpetrando tre furti in diversi bar tabacchi a Cassano Irpino, Lioni e Manocalzati. I malviventi hanno preso di mira principalmente stecche di sigarette e denaro contante proveniente dai registratori di cassa. I furti a Lioni e Manocalzati hanno avuto luogo in esercizi commerciali ubicati in aree di servizio lungo l’Ofantina. In queste due occasioni, i ladri sono riusciti ad entrare nei locali attraverso un foro praticato in una parete esterna. Tuttavia, i piani della banda sono stati disturbati dal sistema d’allarme, costringendoli alla fuga immediatamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono rapidamente allertati e hanno avviato una caccia all’uomo per intercettare i ladri. La banda, a bordo di un’audace e potente Audi di colore scuro, con i volti travisati per sfuggire all’identificazione, è stata inseguita a lungo. L’alta velocità dell’Audi ha permesso loro di seminare temporaneamente i carabinieri all’altezza dello svincolo per Contursi.

Al momento, il Comando Provinciale di Avellino ha avviato una serie di accertamenti e investigazioni per ottenere ulteriori informazioni utili all’identificazione dei responsabili. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati nelle aree coinvolte per raccogliere indizi che possano condurre all’arresto della banda.

La “Banda del Buco” sembra essere particolarmente ben organizzata e preparata, utilizzando mezzi sofisticati per effettuare i propri colpi. Questi recenti furti mettono in luce la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle attività commerciali, specialmente nei bar tabacchi, e di coordinare gli sforzi tra le forze dell’ordine e i proprietari di esercizi commerciali per contrastare questa ondata di criminalità.