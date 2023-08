Foggia sconvolta da un atto di violenza scioccante, quando Francesca Marasco, una donna di 72 anni e titolare di una tabaccheria, è stata brutalmente uccisa con diverse coltellate nella sua attività commerciale in via Marchese De Rosa. La tragica scena si è svolta poco dopo le 13, gettando la comunità locale nello sgomento. Al momento, le autorità stanno conducendo un’indagine intensiva sulla scena del crimine, con l’intervento dei Carabinieri. Non è ancora escluso che l’omicidio possa essere il risultato di una rapina che è sfuggita di mano, poiché la possibilità di motivazioni diverse sta ancora venendo esaminata. L’omicida è attualmente in fuga, scatenando una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.

Francesca Marasco aveva appena riaperto la sua tabaccheria oggi, dopo alcuni giorni di ferie. La sua vita è stata spezzata in modo tragico e senza senso all’interno del suo stesso negozio. L’arma del crimine è stata rinvenuta dai Carabinieri a poche decine di metri dalla scena dell’omicidio.

La terribile scoperta è stata fatta da un cliente della tabaccheria, che era entrato per effettuare degli acquisti. Ha trovato il corpo senza vita della signora Marasco riverso a terra e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Gli investigatori hanno già raccolto diversi elementi di prova che potrebbero portare all’individuazione dell’autore dell’omicidio. Il sistema di videosorveglianza potrebbe fornire ulteriori dettagli per sostenere l’inchiesta.

Questo tragico episodio richiama alla mente un precedente simile accaduto quasi tre anni fa a Foggia. Francesco Traiano, il titolare del bar “Gocce di Caffè”, morì a seguito delle gravi ferite subite durante un assalto alla sua attività. Il decesso avvenne il 9 ottobre 2020 a causa delle lesioni riportate all’occhio in un attacco compiuto il 17 settembre dello stesso anno.