La tranquilla serenità di Montecchio Maggiore, una località nella provincia di Vicenza, è improvvisamente interrotta dalla presenza inaspettata di un’anziana signora di 73 anni, proveniente dalla lontana Castellammare di Stabia, vicino a Napoli. La donna è diventata protagonista di una storia singolare, dopo essersi ritrovata completamente disorientata nella zona, a causa di un errore di viaggio che l’ha portata a vagare lungo una strada provinciale.

La vicenda ha avuto inizio quando la donna, trascinando pesanti bagagli e borse, è notata mentre camminava a piedi lungo la via che collega la stazione delle corriere di Montecchio Maggiore ad Arzignano. La sua confusione e lo stato di sconcerto sono diventati evidenti, e molte persone hanno segnalato la sua presenza alle autorità locali.

Rapidamente, gli agenti della Polizia Locale dei Castelli sono intervenuti per aiutare l’anziana signora. L’hanno raggiunta mentre si trovava a pochi passi dalla trafficata tangenziale, prevenendo il pericolo imminente e la potenziale situazione di rischio. Dopo averla condotta in ufficio, gli agenti hanno prestato assistenza, rifocillato la signora e verificato le sue condizioni di salute.

Attraverso questa interazione, è emerso che la signora aveva preso il treno sbagliato dopo avere trascorso qualche giorno a Carpi, in provincia di Modena, per partecipare al compleanno di un parente. Invece di far ritorno nella sua città di residenza, il treno l’aveva portata in direzione opposta, fino a Vicenza. La conseguenza di questo malinteso è stata una notte passata nella stazione di Vicenza e poi l’errante passeggiata lungo la strada provinciale 246 a Montecchio Maggiore.

Grazie all’intervento della Polizia Locale dei Castelli, la situazione è stata risolta in modo sicuro e la signora è stata presa in carico. L’incidente sottolinea l’importanza di prestare attenzione durante i viaggi e di essere ben preparati, specialmente per chiunque sia più vulnerabile a situazioni di disorientamento. La storia di questa signora dimostra anche la prontezza e la dedizione delle autorità locali nel garantire il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini.