Un incidente ha scosso la tranquillità di Baronissi proprio dove si trova la stazione ferroviaria. Un evento tragico ha coinvolto una donna, causando per fortuna ferite lievi ma suscitando timori nella comunità locale. La vittima è stata prontamente trasportata in ospedale a Salerno per ricevere le cure necessarie. La dinamica precisa dell’accaduto rimane al momento oscura e oggetto di investigazione. Secondo quanto riportato, la donna si trovava in compagnia del suo cane nei pressi dei binari quando è stata colpita da un treno in transito. L’incidente è avvenuto a circa 300 metri dalla stazione di Baronissi, in direzione Fisciano. Non è ancora chiaro se la donna stesse tentando di attraversare i binari o se sia stata urtata mentre cercava di recuperare il suo cane.

Tra le possibili ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un tentato suicidio. Le circostanze dell’incidente saranno attentamente analizzate per determinare l’eventuale intento della donna nel momento dell’accaduto.

Fortunatamente, la donna ha riportato solo ferite lievi e è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” dai soccorritori della Croce Bianca. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente sulla scena dell’incidente, compresi i carabinieri della stazione locale, gli agenti della Polfer (Polizia Ferroviaria), i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, gli agenti della polizia locale e il personale della protezione civile dell’associazione “Il Punto”.