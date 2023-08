Un uomo di 42 anni residente a Ischia è stato arrestato dalle forze dell’ordine per il reato di evasione. Il soggetto, precedentemente sottoposto alla misura dei domiciliari, ha scatenato un incidente domestico apparentemente in uno stato di ebbrezza, coinvolgendo la sua stessa sorella e danneggiando la loro abitazione. L’episodio ha avuto inizio quando il 42enne, verosimilmente sotto l’influenza dell’alcol, è entrato in una discussione accesa con la propria sorella all’interno della loro casa. La situazione è rapidamente sfuggita al controllo, portando a danneggiamenti di mobili e oggetti vari all’interno dell’abitazione. La tensione è aumentata fino a quando l’uomo ha deciso di lasciare la casa.

Fortunatamente, la sorella non è rimasta ferita durante la disputa e ha prontamente contattato il numero di emergenza 112 per richiedere assistenza. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell’isola sono stati inviati sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti gli interessati.

Le forze dell’ordine hanno intrapreso una ricerca attiva per individuare il 42enne, che era uscito dalla casa. Dopo averlo localizzato mentre stava tornando a casa, è stato fermato e arrestato. È emerso che il soggetto era già soggetto alla misura cautelare dei domiciliari in precedenza, il che rende l’episodio ancor più problematico dal punto di vista legale.