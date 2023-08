Una serie di eventi sospetti ha scosso Casandrino. La sera scorsa, poco dopo le 23, un incendio ha distrutto un Fiat Doblò parcheggiato in via don Migliaccio, una traversa di via Marinaro. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme. Tuttavia, non è solo l’incendio a turbare la quiete del quartiere.

Poco prima dell’incendio, sono stati uditi colpi di pistola che hanno colpito un’auto parcheggiata in via Svevo, un’altra traversa di via Marinaro. L’interrogativo che si è immediatamente posto è se i due episodi siano correlati tra loro. Secondo le prime informazioni provenienti dalle indagini, sembrerebbe che vi sia un collegamento.

Le forze dell’ordine del commissariato di polizia di Frattamaggiore sono attualmente al lavoro per determinare la connessione tra questi due eventi. Le indagini sono incentrate sulla sfera personale dell’ex amministratore, il cui domicilio è stato teatro dei colpi di pistola contro l’auto. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse specificamente quella vettura o se si sia trattato di un colpo accidentale che ha colpito una delle vetture parcheggiate in zona.

Il veicolo incendiato, un Fiat Doblò, era rubato due giorni prima a Nola, secondo quanto riportato dagli accertamenti della polizia. Le autorità stanno continuando le indagini per cercare di scoprire il movente dietro questi episodi e per verificare se vi siano ulteriori collegamenti tra l’incendio del veicolo rubato e i colpi di pistola sparati nei confronti dell’auto parcheggiata.