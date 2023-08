riUn ventinovenne originario di Pagani è finito arrestato dai carabinieri della compagnia di Scalea con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio antidroga, i militari hanno fermato l’auto guidata dal giovane lungo la via Panoramica al Porto di Tortora, che viaggiava a forte velocità. Il giovane, al momento del controllo, ha consegnato spontaneamente uno zaino trovato all’interno del veicolo, contenente quasi 8 chilogrammi di hashish e 500 grammi di cocaina. A seguito del ritrovamento delle sostanze il ragazzo è immediatamente arrestato e portato in carcere.

L’attività di contrasto allo spaccio di droga si inserisce in una serie di servizi antidroga che hanno recentemente portato ad altri arresti per lo stesso reato. A Praia a Mare, un trentunenne è invece arrestato mentre alloggiava in un B&B, trovato in possesso di 84 grammi di cocaina, 7.3 grammi di hashish, bilancini per il confezionamento e 800 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. A Santa Maria del Cedro, invece, un 45enne, originario di Napoli e già sottoposto agli arresti domiciliari, è arrestato dopo che sono trovati 20 grammi di cocaina e un bilancino nascosti all’interno del materasso della sua abitazione.