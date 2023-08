Un uomo di 32 anni arrestato a Casalnuovo di Napoli con l’accusa di essere l’autore di due furti di scooter avvenuti a Piano di Sorrento tra il 2021 e il 2022. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Sorrento, in seguito a un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Le indagini hanno permesso di individuare l’uomo come responsabile dei furti, avvenuti in concorso con un complice attualmente ricercato, attraverso l’analisi delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

I furti di due motoveicoli di elevato valore economico hanno scosso la comunità di Piano di Sorrento nel novembre 2021 e gennaio 2022. Gli inquirenti hanno notato delle similitudini nei modi operativi dei furti e hanno quindi iniziato ad indagare per individuare i responsabili.

Le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Sorrento hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda. Dalle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza nei cortili condominiali delle zone dei furti, è emerso che il 32enne avrebbe agito in concorso con un complice. Entrambi gli uomini si sarebbero introdotti nei cortili condominiali e avrebbero forzato i sistemi di chiusura degli scooter prima di portarli via.

Grazie alla comparazione delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare uno degli autori dei furti, conducendo così all’arresto del trentaduenne. Al momento, le ricerche sono ancora in corso per individuare e catturare il suo complice.