L’atmosfera di preoccupazione e apprensione continua a regnare a Torre del Greco, nel napoletano, a seguito di un episodio di crollo e delle conseguenti evacuazioni. Domenica 16 luglio, un’ala di uno stabile di tre piani è crollata causando il ferimento di tre persone. Ora, il rischio di possibili cedimenti strutturali ha portato all’evacuazione di 21 famiglie. Nelle ultime ore, vigili del fuoco, agenti di polizia municipale e personale dell’ufficio Tecnico del Comune sono stati chiamati a intervenire presso un edificio di sei piani situato lungo via del Corallo, una strada non lontana dal centro cittadino. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità da un residente che aveva notato la presenza di crepe sulle pareti.

Dopo un’attenta valutazione, è stata presa la decisione precauzionale di evacuare tutti i residenti dall’edificio, coinvolgendo un totale di 21 famiglie e oltre sessanta persone. Per garantire la sicurezza pubblica, è stata anche disposta l’area di accesso all’edificio con delle transenne. Questa misura ha coinvolto anche una scala in muratura che collega l’edificio a via degli Incisori, dove si trovano altri stabili residenziali.

L’attenzione verso la sicurezza strutturale è stata ulteriormente enfatizzata dal fatto che è stata vietata l’accesso a un’area riservata ai garage privati, per prevenire qualsiasi potenziale rischio aggiuntivo.