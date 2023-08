Caccia ai trasgressori del regolamento sul conferimento dei rifiuti ed intensificazione della operazioni di pulizia delle strade e dei cestini gettacarte pubblici. Sono questi alcuni dei punti al centro del piano straordinario elaborato dal Comune di Sorrento (Napoli) e da Penisolaverde, anche in occasione della settimana di Ferragosto e del conseguente aumento dell’afflusso di visitatori. Nel corso di una seduta alla quale hanno preso parte il presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, l’assessora all’Ambiente Ilaria Di Leva, il direttore di Penisolaverde Luigi Cuomo, e i responsabili dell’Ufficio comunale Ecologia e Ambiente sono rilevate due principali criticità: l’errato conferimento dei rifiuti, ovvero un uso non conforme dei sacchetti neri, oltre al deposito fuori orario, e un utilizzo improprio dei cestini gettacarte istallati sul territorio comunale.

“Al fine di arginare queste condotte, si è convenuto sulla necessità di identificare i trasgressori anche attraverso sopralluoghi congiunti e, come attività di prevenzione, di sensibilizzare la cittadinanza sul corretto uso dei dispositivi attraverso la campagna Segnalare per tutelare – spiega Di Leva – Nelle zone centrali, con l’ausilio di automezzi elettrici, abbiamo già avviato le operazioni di svuotamento dei cestini fino a cinque volte al giorno. Per il lavaggio delle strade comunali, infine, sono utilizzati oltre cinquemila litri di acqua al giorno, prelevati da sorgenti pulite ma non potabili. L’approccio – conclude – si è rivelato risolutivo anche in occasione delle recenti iniziative di pulizia dell’arenile pubblico di Marina Grande e di distribuzione dei porta cicche sulle spiagge di Puolo, Regina Giovanna, Marina Grande e Marina Piccola”.