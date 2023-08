Una serata di festa e allegria si è trasformata in una terribile tragedia nella Frazione Sant’Antonio di Sant’Angelo dei Lombardi. Vittorio Biancaniello, 84 anni, e sua moglie Lucia Marino, 78, hanno perso la vita in un incidente stradale mentre cercavano di raggiungere la loro auto per fare ritorno a casa a Nusco. Le vittime, come si può vedere nella foto, stavano attraversando la strada provinciale quando sono stati travolti da un’auto in corsa.

L’investitore dell’incidente è un giovane operaio di 29 anni proveniente da Benevento, che si stava dirigendo al lavoro presso un’azienda a Morra de Sanctis. Nonostante lo shock dell’incidente, l’operaio si è prontamente fermato per prestare soccorso, ma purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Vittorio Biancaniello è stato dichiarato morto sul posto, mentre sua moglie Lucia è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagini approfondite. L’operaio è stato sottoposto a test tossicologici per determinare eventuali influenze di sostanze al momento dell’incidente. Gli esiti di tali test saranno cruciali per comprendere meglio la dinamica dell’incidente e le sue cause.

Vittorio Biancaniello era conosciuto in città come un rispettato barbiere, mentre uno dei suoi figli, Francesco, aveva intrapreso la carriera legale diventando avvocato. Francesco aveva persino partecipato alle elezioni come candidato sindaco, sia nelle ultime elezioni che in quelle precedenti. Durante la sua candidatura, aveva affrontato un avversario di spicco, Ciriaco De Mita, dimostrando così il suo impegno verso la comunità.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità di Nusco. Il sindaco Antonio Iuliano ha espresso le sue condoglianze e la solidarietà a tutta la famiglia colpita da questa terribile perdita. L’intera città è unita nel cordoglio per la scomparsa di queste due persone che erano amate e rispettate da tutti.