Si sono svolti, stamattina, nella Basilica di Sant’Antonio di Afragola i funerali di Paolo Trimarchi, l’uomo che si é suicidato ieri nel suo negozio al Vulcano Buono di Nola dopo aver scritto un post di addio su Facebook. Insieme con numerosi cittadini anche il sindaco Antonio Pannone è voluto essere presente alle esequie: il primo cittadino è rimasto accanto ai familiari della vittima fin dall’inizio della giornata. Presenti anche i referenti dell’associazione “La Battaglia di Andrea” che da sabato pomeriggio sono rimasti accanto alla moglie e ai due figli di Paolo insieme con il loro avvocato Sergio Pisani.

“Non abbiamo fatto altro che accogliere l’ultimo desiderio del signor Paolo – dichiara Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andrea’ – è da sabato pomeriggio che non lasciamo soli un attimo la sua famiglia e continueremo farlo sempre, da questo momento in poi”. L’associazione ha anche organizzato una raccolta fondi per fronteggiare le spese del funerale: “abbiamo anche fornito l’assistenza del nostro legale Sergio Pisani. Il nostro pensiero personale è che non si può morire così – conclude – ma il nostro è solo un pensiero personale, il resto lo dovranno stabilire gli organi competenti, se ci sarà qualcosa da stabilire”.