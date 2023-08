Una tragedia ha scosso Nola e Afragola, quando Paolo Trimarchi, un uomo di 61 anni, ha messo fine alla sua vita nel magazzino del suo negozio di abbigliamento in un noto centro commerciale nolano. In una serie di messaggi scritti poco prima del suo gesto disperato, Trimarchi ha condiviso le profonde ragioni delle sue sofferenze, lasciando un dolore insopportabile nella famiglia che lascia alle spalle: la moglie e due figli. La storia di Paolo Trimarchi è una dolorosa testimonianza delle sfide psicologiche e delle pressioni che alcuni individui possono affrontare, spingendoli a gesti tragici. Nel suo ultimo post sui social media, Trimarchi ha apertamente condiviso le sue lotte, spiegando che la decisione che stava per compiere avrebbe causato dolore a coloro che amava di più.

La prima fonte di angoscia nel suo messaggio riguardava la difficile convivenza con un locale rumoroso sotto casa ad Afragola, dove viveva, che aveva privato la sua famiglia della tranquillità del sonno notturno. Le continue turbolenze, segnalate alle autorità più volte, avevano portato a anni di battaglie legali e sforzi finanziari per cercare una soluzione. Le parole di Trimarchi riflettevano il crescente disagio e ansia che lui e la sua famiglia sperimentavano ogni volta che dovevano entrare o uscire da casa.

La situazione lavorativa di Trimarchi costituiva un secondo peso sul suo cuore già afflitto. La paura lo angosciava, dato che si trovava a pochi anni dalla pensione. Nel suo post, ha espresso il desiderio che il suo gesto estremo servisse come un messaggio, uno strumento per far capire agli altri quanto sia difficile vivere in tali circostanze. Ha sperato che qualcuno si prendesse cura della sua amata famiglia, a cui non era riuscito a fornire la sicurezza e la tranquillità di cui avevano bisogno.

La figlia di Trimarchi ha scelto di dare voce alle sofferenze di suo padre, condividendo lo screenshot dell’ultimo post sui social media. In una telefonata, ha descritto la lotta che suo padre aveva affrontato quotidianamente e ha rivelato il dolore che ha portato alla sua tragica decisione. Ha sottolineato l’importanza di apprezzare la famiglia e di aprirsi al dialogo per evitare che altre persone possano cadere in un tunnel di sofferenza simile.

La moglie di Paolo Trimarchi ha condiviso la sua rabbia e il senso di solitudine che ha accompagnato suo marito fino alla fine. Ha criticato le autorità competenti per non aver offerto il supporto che suo marito cercava disperatamente. La sua morte lascia una famiglia spezzata e una comunità in lutto, ponendo l’attenzione su quanto sia importante affrontare il tema della salute mentale e dell’aiuto psicologico per coloro che ne hanno bisogno.