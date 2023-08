Nell’Irpinia, una serie di incendi dolosi ha colpito cinque auto in meno di un’ora, tenendo impegnati i vigili del fuoco di Avellino durante la notte. I due interventi hanno riguardato incendi di vetture a Solofra e Monteforte Irpino. Il primo incendio si è verificato intorno alle 3:30 a Solofra, precisamente in via Sant’Andrea. Due auto sono andate completamente a fuoco, e una terza che si trovava nelle vicinanze ha subito danni. I vigili del fuoco, noti anche come “caschi rossi”, hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Tuttavia, l’incendio ha causato danni anche alla facciata di un’abitazione vicina, causando spavento tra i residenti. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi necessari.

Poco dopo, alle 4:15, un altro incendio si è verificato a Monteforte Irpino, in via Nazionale. Qui, un’autovettura parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme. Anche in questa circostanza, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio. Tuttavia, l’auto danneggiata non è stata l’unica conseguenza, poiché un’altra autovettura e un contatore del gas hanno subito danni a causa dell’incendio. I carabinieri della stazione di Forino sono stati chiamati per svolgere le indagini di propria competenza in questo caso.

Gli incendi dolosi rappresentano un grave crimine e possono causare danni significativi e pericolo per la sicurezza delle persone e delle proprietà. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno lavorando per identificare i responsabili di questi atti criminali e assicurarli alla giustizia.