Una mattina all’insegna dell’azione e del soccorso lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza del chilometro 61 in direzione sud. Un camionista è stato punto da un insetto e ha rischiato uno choc anafilattico. Fortunatamente, grazie alla sua pronta reazione e alla tempestività del soccorso, la situazione è stata gestita efficacemente. L’uomo alla guida del camion ha avvertito i sintomi dell’allergia in modo così rapido che è riuscito a fermarsi in tempo, mettendo in sicurezza se stesso e gli altri utenti della strada. Ha subito chiamato il soccorso, attivando una serie di interventi coordinati per garantire il suo benessere.

Gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina, guidati dall’ispettore capo Nicola Molinari, hanno risposto prontamente all’emergenza. Insieme al personale del 118, hanno garantito al camionista le cure necessarie sul posto. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ulteriori valutazioni e trattamenti.

Oltre a questa situazione, gli agenti della Polizia stradale sono stati coinvolti anche in un altro incidente lungo l’autostrada, precisamente al chilometro 65 in direzione nord. In questo caso, un’auto è finita contro il guard rail nella corsia di sorpasso. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato gravi conseguenze per i suoi occupanti.

L’intervento tempestivo degli agenti della Polizia stradale e dei tecnici dell’Anas è stato fondamentale in entrambe le situazioni. La loro prontezza e competenza hanno permesso di gestire efficacemente le emergenze e di garantire la sicurezza degli automobilisti coinvolti.