Nel corso del pomeriggio, il personale del Reparto Operativo di Napoli Centrale ha eseguito tre arresti in seguito a due episodi distinti di rapina e scippo nella stazione. Tre uomini, tra cui un algerino, sono stati arrestati per i reati di rapina, lesioni personali e furto con strappo aggravato.

Prima Rapina e Arresto

La prima vittima è stata avvicinata da due individui fuori da un fast food nei pressi della stazione. Gli aggressori hanno chiesto amichevolmente il cellulare per fare una telefonata e poi si sono allontanati con il dispositivo. La vittima ha capito il raggiro e ha tentato di recuperare il telefono inseguendo uno dei rapinatori. L’algerino è stato bloccato dai poliziotti in arrivo mentre il secondo rapinatore è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Seconda Rapina e Arresto

Poco dopo, all’interno della stazione, un uomo ha strappato il cellulare dalle mani di una donna nel piano sottostante dedicato all’accesso alla metropolitana. Nonostante il tentativo di scippo, la vittima ha reagito, ha inseguìto l’aggressore e ha recuperato il suo cellulare dopo una colluttazione. Le guardie giurate presenti sul posto hanno bloccato immediatamente l’uomo, che è stato poi arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer).

Provvedimenti Giudiziari

Dopo gli arresti, i sospettati sono stati portati in Questura in attesa del procedimento giudiziario. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due rapinatori sono stati associati al carcere di Poggioreale in vista della convalida dell’arresto. Per quanto riguarda l’uomo coinvolto nella seconda rapina, è stato trattenuto presso le camere di attesa della Questura in attesa del giudizio direttissimo.