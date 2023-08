Le autorità dei Carabinieri di Solofra sono al lavoro per fare luce sull’evento accaduto in via Roma, a Piano di Montoro, davanti a un bar, dove un uomo avrebbe avvicinato due bambini, offrendo loro del denaro per comprare un gelato. L’ipotesi di un possibile tentativo di adescamento è al centro delle indagini in corso, mentre si cerca di fare chiarezza sulla situazione. Sono stati i bambini coinvolti, di 11 anni, a dare l’allarme, chiamando immediatamente i propri genitori, i quali hanno successivamente presentato denuncia.

La notizia di quanto accaduto si è diffusa rapidamente nel paese, scatenando preoccupazione e apprensione tra le famiglie. Le piattaforme social e le chat sono state invase da conversazioni sulla questione, con alcuni video che mostrano l’uomo vicino al negozio e che sono stati diffusi. I filmati sono attualmente sotto l’attenzione dei Carabinieri, che hanno individuato e ascoltato alcune persone per raccogliere informazioni.

Secondo quanto trapelato, i due bambini sarebbero avvicinati da un uomo di 35 anni che era in compagnia di un altro individuo. Il padre di uno dei bambini ha presentato denuncia. Nel frattempo, il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha chiesto alla comunità di evitare l’instaurarsi di una psicosi. Ha sottolineato l’importanza di lasciare che le autorità inquirenti svolgano il loro lavoro e conducano le indagini necessarie per stabilire i fatti. Il sindaco ha esortato le persone a rimanere lucide e a evitare la diffusione di comunicazioni virali sui social media che potrebbero aumentare la tensione all’interno della comunità.