Il direttore amministrativo dell’Asl Napoli 3 Sud, Michelangelo Chiacchio, ha emesso rassicurazioni nei confronti dei medici di medicina generale in merito alle controversie legate alle cartelle esattoriali arretrate del 2018, che avevano suscitato preoccupazioni da parte del Sindacato Smi. Secondo Chiacchio, è comunicato al sindacato che i ruoli delle cartelle non sono giustificati e che quindi i medici di medicina generale che avevano ricevuto tali cartelle possono fare affidamento su questa comunicazione per richiedere la cancellazione delle somme indicate. Nel caso in cui i medici avessero già effettuato il pagamento, Chiacchio ha chiarito che possono richiedere il rimborso delle somme pagate. A tal fine, è fornito un indirizzo e-mail specifico all’interno della comunicazione, inviato anche al presidente Cozzolino.

Questa dichiarazione da parte del direttore amministrativo rappresenta un passo importante per dissipare le preoccupazioni e le incertezze legate alle cartelle esattoriali, fornendo ai medici un’opzione chiara e concreta per affrontare la questione. La comunicazione dell’Asl Napoli 3 Sud sembra mirare a fornire una soluzione pratica e immediata per risolvere eventuali problemi derivanti da queste cartelle e garantire che i professionisti medici non siano ingiustamente gravati da oneri finanziari non dovuti.